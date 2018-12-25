Украинский футболист попал в число лучших игроков в Европе

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк попал в символическую сборную осенней части чемпионата Венгрии.

Об этом сообщает венгерское издание Nemzeti Sport.

Петряк минувшим летом перешел в "Ференцварош" из донецкого "Шахтера" на правах аренды. В этом сезоне он провел 21 матч за венгерский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он также играл за луганскую "Зарю". За сборную Украины сыграл пять матчей.

После 18 туров "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 39 очков. Напомним, что главным тренером клуба является украинский специалист Сергей Ребров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Виктор Скрипник признан лучшим тренером 2018 года в чемпионате Латвии.