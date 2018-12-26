Доигрались: ФИФА может наказать Россию из-за Крыма

ФИФА может наказать Российский футбольный союз из-за участия двух российских клубов в соревнованиях на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Отмечается, что в 2017 году российские клубы "Анжи-2" и "Сокол" играли на территории аннексированного полуострова в рамках зимнего Кубка Крыма по футболу.

ФИФА, которая не признает Крым российским, уже начала расследование в отношении РФС.

"В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные", - отмечает источник.

Напомним, УЕФА также не признает Крым российским и ранее запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский спортсмен сделал громкое заявление о Крыме.