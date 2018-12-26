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Это катастрофа: украинский футболист резко высказался о возможности зарабатывать в России

среда, 26 декабря 2018, 16:40

Украинский футболист Юрий Габовда, который выступает за венгерский "Халадаш", заявил, что не поехал бы зарабатывать деньги, выступая за один из российских клубов.

Об этом Габовда сказал в интервью "Футбол 24".

"Не представляю, как в такой ситуации можно ехать в Россию, чтобы там выступать. Лично для меня это стало бы катастрофой. С какими глазами потом возвращаться в Украину? Здесь - мои друзья и фанаты, с которыми я рос с самого детства. Для меня это гораздо важнее, чем поехать в Россию, чтобы заработать деньги. Всех денег не заработаешь, да и в жизни они играют не самую важную роль", - сказал Габовда.

"Самое важное - здоровье, а деньги можно заработать в Украине или где-то за рубежом. Венгрия, Польша, Беларусь - мир широк. Но люди готовы ради заработка ехать даже в Россию. Для меня это - закрытая тема. Вот 6-7 лет назад я бы относился к этому адекватно - между обеими странами были нормальные отношения. Хотя... Даже тогда у меня не возникало желания играть в российском чемпионате", - добавил украинский футболист.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Габовда нарвался на штраф из-за патриотического поступка в Венгрии.

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