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Украинских футболистов превратили в героев популярного мультфильма: яркие рисунки

среда, 26 декабря 2018, 12:03

Футбольный болельщик Роман Бондаренко изобразил известных украинских футболистов в виде персонажей популярного мультфильма "Симпсоны".

Соответствующие посты фанат выложил в своем Instagram-аккаунте iamrommio.

Героями работ Бондаренко стали полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, а также голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, который был изображен вместе со своей девушкой Анастасией.

Стоит отметить, что футболистам понравились работы болельщика - они опубликовали рисунки в своих аккаунтах в Instagram.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский чемпион мира Василий Ломаченко стал героем мультфильма, посвященного поединку за два титула.

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