Все зависит от Суркиса: появились новые подробности по возможному трансферу лидера "Динамо"

Стали известны новые подробности по возможному трансферу лидера "Динамо" Виктора Цыганкова в один из клубов пятерки топ-чемпионатов Европы.

Информацией о трансфере на своей странице в Facebook поделился журналист Кирилл Крыжановский.

"Итак, что удалось узнать:

- Александр Хацкевич лично попросил Игоря Суркиса не продавать Цыганкова в январе;

- Суркис выслушал все варианты и предложения (все крутилось вокруг мистических 20 миллионов евро) и все отверг;

- при этом позиция "Динамо" была не категоричной ("Цыганков вообще не продается"), а более гибкой - мол, приходите летом, тогда будем разговаривать", - сообщил Крыжановский.

"Фактически, шансы на трансфер Цыганкова зимой упали до нуля, а вот летом это будет реальный вариант. Если к тому времени он не получит травму или у руководства "Динамо" не случится очередное затмение. Лично мое наблюдение: Виктор не собирается повторять судьбу Андрея Ярмоленко в "Динамо" и хочет играть в сильном чемпионате. Так что тут не все зависит исключительно от воли президента клуба. P.S. И да, немецким клубом, который проявлял самый предметный интерес к Цыганкову, была не "Боруссия", а "антиБоруссия", - добавил журналист.

В комментариях Крыжановский пояснил, что под "антиБоруссией" имел ввиду "Шальке".

Напомним, ранее заявление по возможному трансферу Цыганкова сделал гендиректор "Динамо" Резо Чохонелидзе.