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Названа лучшая спортсменка Украины в декабре

пятница, 28 декабря 2018, 12:44

Национальный олимпийский комитет Украины назвал имя лучшей спортсменки страны по итогам декабря. Ей была признана биатлонистка Юлия Джима.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В декабре Джима успешно выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Украинка завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке. Для Джимы эта золотая награда стала первой в карьере в личных гонках Кубка мира.

Джима во второй раз в карьере была признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца. Впервые биатлонистка была удостоена этого звания в январе 2017 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский гимнаст повторил рекорд по количеству наград лучшему спортсмену месяца.

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