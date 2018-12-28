Стало известно, где сборная Украины сыграет против действующих чемпионов Европы

В ходе заседания исполкома Федерации футбола Украины было утверждено место проведения матча квалификации на чемпионат Европы-2020 между сборными Украины и Португалии.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Матч Украина - Португалия пройдет на главной арене страны - НСК "Олимпийский" в Киеве.

Встреча запланирована на 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Напомним, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы.

В одной группе с украинской и португальской сборными за выход на европейское первенство также будут бороться сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020.