Легендарный боксер одержал яркую победу в последний день года: опубликовано видео

41-летний американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) в выставочном бою победил 20-летнего японского кикбоксера Тенсина Насукаву (27-0, 20 КО).

Поединок состоялся в японском городе Сайтама и прошел по правилам бокса.

Поединок был остановлен уже в первом раунде, после того, как Мейвезер трижды отправил оппонента в нокдаун.

Еще до боя было принято решение, что его результат не войдет в статистику обоих спортсменов.

"Мы оба остались непобежденными. Тенсин - отличный чемпион и прекрасный боец. Я по-прежнему остаюсь на пенсии и не планирую возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев", – сказал Мейвезер в интервью NESN.

За этот бой американец получил девять миллионов долларов.

Напомним, что Мейвезер за свою яркую карьеру становился чемпионом мира во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весах. Является самым высокооплачиваемым боксером в истории.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бой Мейвезер - Нурмагомедов может состояться только в UFС.