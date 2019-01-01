Неудавшийся Дед Мороз и ледяная вода: экс-игрок сборной Украины рассказал о своих новогодних курьезах

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как однажды он неудачно выступил в роли Деда Мороза.

Слова Левченко приводит "Команда №1".

"Точно не помню, в каком году, я приехал из Голландии к родителям в отпуск в Украину. Меня попросили побыть Дедом Морозом. Нужно было ходить по домам и дарить детям подарки. Все бы ничего, если бы один мальчик сильно меня не испугался (смеется). Я сам оторопел и не знал, что делать. В итоге родители попросили уйти.

А еще у меня есть традиция, искупаться 31 декабря в ледяной воде. Так вот однажды я пригласил своего знакомого, голландца. Вода была градуса три. Нужно было видеть, с какими криками приятель выбегал на сушу (смеется). Но я и на этот раз не нарушу данной традиции", - сказал Левченко.

40-летний Левченко играл за сборную Украины с 2002 по 2009 годы и провел за нее восемь матчей. Также выступал за такие известные клубы, как "Шахтер", ЦСКА, "Витесс".

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