Крайне разочарованы: WADA готовит новые санкции против России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано тем, что Россия не выполнила в срок требование по допуску специалистов к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом заявил глава WADA Крейг Риди, которого цитирует официальный сайт организации.

"Я крайне разочарован тем, что сдача данных Московской антидопинговой лаборатории не была завершена к дате, согласованной в сентябре 2018 года. WADA работало с российскими властями для того, чтобы уложиться в сроки, во имя интересов чистого спорта. Но теперь процесс, который был оговорен исполнительным комитетом WADA в сентябре, будет запущен".

Отметим, что доступ международных специалистов к допинг-пробам до конца 2018 года был одним из ключевых условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Теперь в связи с невыполнением данного условия российских спортсменов могут вновь отстранить от участия в международных соревнованиях.

Добавим, что Антидопинговое агентство США уже выступило с призывом отстранить российских спортсменов.

Ожидается, что судьба РУСАДА будет решена в ходе заседания WADA 14-15 января.

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