Легенда мирового футбола срочно госпитализирован, его ждет операция

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после того, как у него в желудке обнаружили кровотечение.

58-летний футболист госпитализирован в клинику Olivos в Буэнос-Айресе. По информации местного издания, у Марадоны диагностировали небольшую грыжу пищевода.

"Всем тем, кто действительно беспокоится о моем отце, говорю: все в порядке. Через некоторое время он приедет домой", - заявила его дочь Далма Марадона.

Агент Марадоны Матиас Морла в свою очередь заявил, что аргентинский футболист продолжит контракт с мексиканским "Дорадосом" еще на один сезон.

За время своей карьеры Диего Марадона провел 687 матчей, в которых забил 363 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Марадона отметился пьяной выходкой в Беларуси.