Россияне или "Кинг Конг": названы имена наиболее вероятных соперников Усика в следующем бою

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал имена наиболее вероятных соперников украинца в следующем бою.

Слова Красюка приводит паблик "Бокс" в социальной сети "В контакте".

"Могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Джозеф Паркер и Джаррелл Миллер отказались от боя, Карлос Такам бросил вызов Дереку Чисоре, а Диллиан Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Энтони Джошуа. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте остались только Александр Поветкин и Луис Ортис. С вероятностью 70% кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе.

Если не удастся с ними договорится, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Дениса Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Эдди Хирном и все обсудим", - сказал Красюк.

Отметим, что Поветкин (34-2, 24 КО) в своем последнем бою в сентябре нокаутом проиграл Джошуа, Ортис (30-1, 25 КО) по прозвищу "Кинг Конг" в начале декабря нокаутировал Трэвиса Кауффмана, а Лебедев (32-2-, 23 КО) в конце ноября решением судей победил Майка Уилсона.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что американский боксер польского происхождения бросил вызов Усику.