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"Тоттенхэм Хотспур" добился тяжелейшей победы над "Челси" в лондонском дерби в рамках Кубка Лиги: видеообзор

среда, 09 января 2019, 00:20
Фото: twitter.com/spursofficial

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" с минимальным счетом победил "Челси" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Челси".

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн ворвался в штрафную и был сбит голкипером "Челси" Кепой. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после просмотра видеоповтора назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал сам пострадавший. "Челси" имел немало возможностей сравнять счет, мяч дважды попадал в штангу ворота "Тоттенхэма", но забить так и не сумел.

Ответный матч пройдет 22 января в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Тоттенхэм" – "Челси" - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 26 (с пенальти)

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп, 90), Эриксен (Льоренте, 90), Сиссоко, Алли, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 79).

"Челси": Кепа, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан (Педро, 63), Баркли (Ковачич, 75), Хадсон-Одои (Жиру, 79), Канте, Азар, Жоржиньо.

Предупреждения: Аррисабалага (25), Уинкс (29), Санчес (59), Ламела (82).

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