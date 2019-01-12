Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед". Поединок состоится 13 января.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 18.30.

Прямую трансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

"Тоттенхэм" после 21-го тура набрал 48 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. "МЮ", у которого в активе 38 очков, идет шестым.

Напомним, как сообщал "Апостроф", после увольнения Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" одержал пять побед в пяти матчах.