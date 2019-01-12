РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

15:19
​Ходят слухи о погибшем: появились новые подробности и фото взрыва на многоэтажке в Крыму
15:01
Мертвая старушка и трупы в БТРах: боевики ДНР пугают людей новыми страшилками
14:56
Чувствую себя ужасно: Полякова подхватила вирус на отдыхе в Таиланде
14:55
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской гонки преследования в Оберхофе
14:52
В SpaceX сделали неожиданное заявление по поводу своих сотрудников
14:50
Число погибших при взрыве в Париже резко возросло: свежие видео с места трагедии
14:28
Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
14:19
​Украинских водителей "порадовали" по поводу сроков льготной растаможки "евроблях"
14:16
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
14:05
В Крыму прогремел мощный взрыв на крыше многоэтажки: фото и видео момента ЧП
13:39
Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа
13:31
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

суббота, 12 января 2019, 14:16

В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед". Поединок состоится 13 января.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 18.30.

Прямую трансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

"Тоттенхэм" после 21-го тура набрал 48 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. "МЮ", у которого в активе 38 очков, идет шестым.

Напомним, как сообщал "Апостроф", после увольнения Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" одержал пять побед в пяти матчах.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: