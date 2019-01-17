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В России вынесли суровый приговор убийцам знаменитого олимпийского чемпиона

четверг, 17 января 2019, 15:03

Обвиняемые в убийстве знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов получили по 18 лет тюрьмы.

Прокуратура требовала для злоумышленников 20 лет лишения свободы. Третья фигурантка дела Жанар Толыбаева получила четыре года тюрьмы. Ее также обязали выплатить штраф в размере 265 долларов.

Киясова и Кудайбергенова доставят в учреждение максимальной безопасности, а Толыбаева будет находиться в учреждении средней безопасности.

Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. 25-летний казахстанский фигурист застал двух мужчин, которые хотели снять зеркала с его машины, и пытался их остановить, после чего началась драка. У Тена обнаружили два ножевых ранения, он потерял три литра крови, после чего скончался в больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России найдена мертвой известная спортсменка.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: убийство, Россия

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