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Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

пятница, 18 января 2019, 19:22

19 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1"

Украинскую сборную в эстафете представят Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

Отметим, что в зачете эстафет Кубка мира 2018-2019 женская сборная Украины пока что занимает девятое место.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что мужская сборная Украины в эстафете Кубка мира в Рупольдинге вошла в десятку лучших.

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