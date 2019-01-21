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Ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист

понедельник, 21 января 2019, 16:32

Ушел из жизни экс-игрок сборной Украины по баскетболу Александр Окунский. Ему было 47 лет.

О смерти знаменитого баскетболиста сообщил официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Окунский ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Окунский, который выступал на позиции центрового, был одним из лучших игроков в истории украинского баскетбола.

По ходу своей карьеры он выступал за украинские "Шахтер", "Будивельник", БИПА-Мода, БК "Киев", БК "Одесса", а также ряд зарубежных клубов: литовский "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".

Экс-центровой пять раз становился чемпионом Украины и дважды - чемпионом Литвы.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в октябре прошлого года украинский баскетбол понес еще одну невосполнимую утрату - ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.

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