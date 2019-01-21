В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва

В Боливии автобус с любительской футбольной командой упал с обрыва.

Как сообщают местные издания, при аварии погибли 13 человек, еще 20 пострадали.

Отмечается, что автобус упал с обрыва высотой 130 метров. По предварительным данным полиции, трагический случай произошел из-за отказа тормозной системы.

Известно, что из 13 погибших четверо были членами аргентинской любительской команды Cicles Club Lavalle. Также в числе пострадавших шестеро других игроков команды.

Полиция устанавливает причины произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее автобус с полусотней украинцев упал с обрыва в Польше, из-за чего три человека погибли и 18 травмировались.