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Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

четверг, 24 января 2019, 17:33

25 января в итальянском Антхольце пройдет мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской спринтерской гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В общем зачете Кубка мира в данный момент лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, в активе которого 294 балла. Второе место занимает россиянин Александр Логинов с показателем 236 баллов. Бенедикт Долль из Германии, который набрал 209 баллов, идет третьим. Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный, который занимает 24-е место с 68-ю баллами.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео мужского масс-старта в Рупольдинге.

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