Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

25 января в Лондоне состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют местный "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи в 21:55.

Прямую трансляцию противостояния двух английских топ-клубов можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 1". В Украине трансляция не запланирована.

Напомним, что после смены главного тренера "Манчестер Юнайтед" добыл семь побед кряду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Арсенал" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии.