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Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

пятница, 25 января 2019, 14:15

26 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на дистанции в 10 километров.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 14.30.

Прямую трансляцию женской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 532 очка. Вторую позицию занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (520). В тройку также входит словачка Паулина Фиалкова (460). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная (141) находится на 30-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победу в гонке в Антхольце праздновала Маркета Давидова из Чехии.

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