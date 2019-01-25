Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской гонки преследования в Антхольце

26 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится женская гонка преследования на дистанции в 10 километров.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 14.30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 532 очка. Вторую позицию занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (520). В тройку также входит словачка Паулина Фиалкова (460). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная (141) находится на 30-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского массового старта в Рупольдинге стала немецкая биатлонистка Франциска Пройс.