Украина завоевала две награды на Гран-при по дзюдо в Израиле

В израильском Тель-Авиве прошел очередной этап Гран-при по дзюдо, на котором представители Украины завоевали две серебряные медали.

Богдан Ядов в финале весовой категории до 66 кг уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.

На пути к финалу наш соотечественник успешно справился с Русланом Турсуналиевым из Кыргызстана, Барухом Шмайловым из Израиля и Сардором Нуриллаевым из Узбекистана.

В женской сетке серебряную награду Украине принесла Марина Черняк, которая в финале весовой категории до 48 кг проиграла израильтянке Шире Ришони.

На пути к финалу украинка победила Дарью Пичкалеву из России, затем Ноа Минскер из Израиля и Еву Черновицки из Венгрии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18-летняя украинка завоевала "золото" чемпионата мира по дзюдо.