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Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

суббота, 26 января 2019, 16:01

27 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет гонка с массовым стартом среди женщин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женского масс-старта.

Начало гонки - в 13.45.

Прямую трансляцию женского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что в зачете масс-стартов Кубка мира 2018-2019 лидирует словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. На втором месте - немка Франциска Пройсс, на тратьем - норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женской гонки преследования в Антхольце.

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