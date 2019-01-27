Упал как рубль: в сети высмеяли видео нокаута Емельяненко на 30 секунде

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе нокаутом на 35-й секунде первого раунда.

Падение россиянина в самом начале поединка вызвало бурю насмешек в сети.

Комментаторы принялись сравнивать Емельяненко с курсом рубля и напомнили, что он являлся доверенным лицом главы РФ Владимира Путина. Многие призвали спортсмена "уйти на пенсию".

Благодаря победе Бейдер стал первым обладателем двух чемпионских поясов - чемпиона Bellator и победителя Гран-при. Для Емельяненко это шестое поражение в карьере при 38 победах. На счету Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы лучшие нокауты 2018 года в мире бокса.