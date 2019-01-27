РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

11:49
На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: подробности и фото
11:45
Украинский "техник" показал, как готовится к бою с немецким боксером: опубликовано видео
11:18
В Москве найден мертвым топ-чиновник Путина, боровшийся с коррупцией
11:05
Знали, что будет провал: в сборной Украины назвали причину неудачи в биатлоне
10:52
В Киеве пожилой мужчина выпал с шестого этажа: фото с места ЧП
10:28
Десятилетия в плену: в Украине заговорили о незавидной судьбе Крыма
10:24
Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили
10:03
Еще один друг Путина оказался на грани отставки: на улицах тысячи людей, фото
09:52
В России сняли на видео момент крушения бомбардировщика
09:25
Двойной теракт на Филиппинах: множество погибших, опубликовано видео
09:01
Вопрос решен: в России сделали тревожное заявление по войне с Украиной
08:48
Украинский морпех отличился героическим поступком на гражданке: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Знали, что будет провал: в сборной Украины назвали причину неудачи в биатлоне

воскресенье, 27 января 2019, 11:05

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал провальное выступление команды на этапе Кубка мира в Антхольце.

Слова Прокунина приводит UA:БІАТЛОН.

"Когда мы прошли первый круг, то специально отказались от среднегорных сборов. Возможно в ноябре мы неправильно подошли к сезону. Исходили из того, что первый этап будет на среднегорье, и зашли в сезон с обкатки в среднегорье. Конечно, понимаем, что стоило зайти в сезон с равнины. Видимо, так было бы правильнее. Мы знали, что это будет провал, но не думали, что он будет настолько сильный", - заявил Прокунин.

Напомним, что ни в спринте, ни в гонке преследования украинские биатлонистки не сумели войти в топ-30.

Ранее "Апостроф" сообщал, что женскую гонку преследования в Антхольце выиграла итальянка Доротея Вирер.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: