Знали, что будет провал: в сборной Украины назвали причину неудачи в биатлоне

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал провальное выступление команды на этапе Кубка мира в Антхольце.

Слова Прокунина приводит UA:БІАТЛОН.

"Когда мы прошли первый круг, то специально отказались от среднегорных сборов. Возможно в ноябре мы неправильно подошли к сезону. Исходили из того, что первый этап будет на среднегорье, и зашли в сезон с обкатки в среднегорье. Конечно, понимаем, что стоило зайти в сезон с равнины. Видимо, так было бы правильнее. Мы знали, что это будет провал, но не думали, что он будет настолько сильный", - заявил Прокунин.

Напомним, что ни в спринте, ни в гонке преследования украинские биатлонистки не сумели войти в топ-30.

Ранее "Апостроф" сообщал, что женскую гонку преследования в Антхольце выиграла итальянка Доротея Вирер.