Украинская теннисистка сенсационно вышла в финал престижного турнира

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Хуахине (Таиланд).

В полуфинале турнира талантливая украинка обыграла представительницу Польши Магду Линнетт. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Отметим, что матч прерывали из-за дождя при счете 3:3, 15:0 на подаче украинки в первом сете. Встреча продлилась спустя 15 минут.

За победу на турнире Ястремская поспорит с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Призовой фонд турнира в Таиланде составляет 250 тысяч долларов.

Для Ястремской это будет второй финал во взрослой карьере.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в предыдущем круге Ястремская обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу.