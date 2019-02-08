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Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

пятница, 08 февраля 2019, 19:48

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 в канадском Кенморе 9 февраля пройдет спринтерская гонка среди женщин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женского спринта в Кенморе.

Начало гонки - в 23.00.

Прямую трансляцию женского спринта покажут украинские телеканалы "UA Перший" и "Спорт 1". В России за гонкой в прямом эфире можно будет следить на телеканале "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что изначально в Кенморе должны были пройти мужской и женский масс-старты, однако из-за сильных морозов было принято решение заменить их на спринты. Также была изменена дата гонок - с 10 февраля их перенесли на 9 февраля.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео и результаты женской индивидуальной гонки в Кенморе.

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