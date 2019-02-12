Украина понесла серьезную потерю перед этапом Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк Сити

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не примет участия в восьмом этапе Кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити.

Об этом сообщает XSPORT.

По сведениям источника, украинка испытывает проблемы со здоровьем и в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Киеве.

Из-за болезни Пидгрушная точно пропустит чемпионат Европы в Раубичах. Более того, под вопросом ее выступления в оставшихся гонках сезона.

Напомним, что этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля.

В данный момент Пидгрушная опережает всех остальных украинок в общем зачете, занимая 34 место, набрав 146 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал состав сборной Украины на американский этап Кубка мира по биатлону.