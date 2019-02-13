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Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Солт-Лейк Сити: расписание трансляций

среда, 13 февраля 2019, 15:50

14 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 в американском Солт-Лейк Сити состоится спринтерская гонка среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" прямую трансляцию женского спринта в Солт-Лейк Сити.

Начало гонки - в 20.15.

Прямую трансляцию женского спринта покажут украинские телеканалы "UA Перший" и "Спорт 1". В России за гонкой в прямом эфире можно будет следить на телеканале "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета в Кубке мира в спринте является итальянская биатлонистка Лиза Витоцци, которая набрала 260 очков. Второе место занимает ее соотечественница Доротея Вирер (235). В первую тройку также входит представительница Норвегии Марте Олсбю Ройселанд (212). Лучшая среди украинок Вита Семеренко занимает 26 место, набрав 86 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина понесла серьезную потерю перед этапом Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк Сити.

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