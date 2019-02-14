Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций

15 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019, который проходит в американском Солт-Лейк Сити, состоится спринтерская гонка среди мужчин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужского спринта в Солт-Лейк-Сити.

Начало гонки - в 20.15.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть в эфире украинских телеканалов "UA Перший" и "Спорт 1". В России за гонкой в прямом эфире можно будет следить на телеканале "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что в зачете спринтерских гонок сезона 2018-2019 у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе.

Ранее "Апостроф" сообщал о составе сборной Украины на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.