Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Солт-Лейк Сити: расписание трансляций

16 февраля в американском Солт-Лейк Сити, который принимает восьмой этап Кубка мира по биатлону, состоится мужская гонка преследования.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Солт-Лейк Сити.

Начало гонки - в 23.05.

Прямую трансляцию мужской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что в зачете гонок преследования у мужчин в этом сезоне лидирует норвежец Йоханнес Бе, который опережает россиянина Александра Логинова и немца Бенедикта Долля.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о результатах женского спринта в Солт-Лейк-Сити.