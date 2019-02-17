Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Челси" на своем поле сыграет с "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Начало матча в 21:30.

Прямая трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". В Украине матч транслироваться не будет.

Главный арбитр матча - Кевин Френд. Помогать ему будут Стюарт Берт и Эдвард Смарт.

В предыдущих стадиях турнира "Челси" добился побед в матчах с "Ноттингем Форест" (2:0) и "Шеффилд Уэнсдэй" (3:0). "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Рединга" (2:0) и "Арсенала" (3:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" проиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, "Челси" выиграл у "Мальме" в Лиге Европы.