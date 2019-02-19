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Свитолина уверенно пробилась в третий круг престижного турнира в ОАЭ

вторник, 19 февраля 2019, 13:52

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дубае.

В матче 1/16 финала украинка играла против Онс Жабер из Туниса. После победы в первом сете со счетом 7:6 и при 4:0 во второй партии в пользу Свитолиной Жабер снялась с соревнований.

До этого времени соперницы провели на корте час и 18 минут. На счету Свитолиной две подачи навылет и три двойные ошибки. Жабер сделала четыре эйса и один раз ошиблась при вводе мяча в игру.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай (41-е место в мировом рейтинге) – Гарбинье Мугуруса (19).

Напомним, что Свитолина является действующей победительницей турнира в ОАЭ. Также сегодня свой матч сыграет Леся Цуренко, которой будет противостоять Чжу Линь из Китая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA.

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