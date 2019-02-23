РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

21:07
​Странно, что дети не избили: в сети "затроллили" фото одиозного пропагандиста Кремля
20:50
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций
20:44
В сети показали новые доказательства наличия "ихтамнетов" на Донбассе
20:23
К Трампу на бронепоезде: лидер КНДР отправился на встречу с президентом США
20:06
Чтобы знали: в сети показали новый "украинский" детсад в Крыму
19:48
​В Киеве пьяный водитель влетел в фуру: появилось видео момента смертельного ДТП
19:34
В Харькове избили сотрудницу ломбарда и похитили 30 тысяч: фото грабителя
19:18
​Скандал с агитацией БПП: нардеп отрицает обвинения
19:16
​Ученые показали самый детальный снимок астероида
19:08
Феерическая игра Месси принесла "Барселоне" победу над "Севильей": видеообзор
19:01
В Италии бушует мощный ураган: есть жертвы, фото
18:41
​За "шоу" заплатят киевляне: на одной из улиц Киева образовался мощный "гейзер", видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций

суббота, 23 февраля 2019, 20:50

24 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 16.05.

Прямую трансляцию матча может будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России матч покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

После 26 туров "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 51 очко. "Ливерпуль" находится на второй позиции, имея в активе 65 очков.

В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Челси" в Кубке Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Барселона - 2:4 Хроника матча, видео голов

Хроника жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Динамо - Олимпиакос - 1:0 Хроника матча, видео гола

Айнтрахт - Шахтер - 4:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: