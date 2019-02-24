Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций

25 февраля в матче 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Начало матча в 19:00.

Транслировать противостояние донецкого и александрийского коллективов в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".

Главный арбитр - Ярослав Козык.

После 18 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 45 очков. "Александрия" занимает третью позицию, имея в активе 36 очков.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Марлоса и Коваленко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел крупное поражение и вылетел из Лиги Европы.