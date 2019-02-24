Украинская биатлонистка вошла в топ-10 заключительной гонки чемпионата Европы

В белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону. В женской гонке преследования, которая завершала турнир, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заняла восьмое место.

Меркушина прошла дистанцию в 12,5 км за 29 минут, допустив два промаха. В топ-15 вошла еще одна украинка - Валентина Семеренко, которая финишировала на 13-м месте. Ее сестра Вита Семеренко завершила гонку на 16-й позиции, Надежда Белкина стала 19-й. Юлия Журавок не финишировала.

Победу в гонке одержала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, второе место заняла представительница Беларуси Ирина Кривко. Бронзовую медаль завоевала немка Каролин Хорхлер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке чемпионата Европы.