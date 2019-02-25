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Молодой талант "Динамо" может перейти в европейский клуб
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Молодой талант "Динамо" может перейти в европейский клуб

понедельник, 25 февраля 2019, 15:17

Греческий "Олимпиакос" заинтересовался в подписании молодого полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

Как сообщает греческий ресурс Sportime, скауты местного топ-клуба начали собирать информацию о футболисте молодежной сборной Украины.

Источник отмечает, что грекам будет непросто заполучить футболиста "Динамо" из-за его высокой трансферной цены и интереса со стороны других клубов.

Добавим, что несколько месяцев назад Цитаишвили подписал с вице-чемпионом Украины новый контракт, который рассчитан на пять лет.

Цитаишвили является бронзовым призером юношеского Евро-2018.

Ранее "Апостроф" сообщал,что cборная Украины не сумела выйти в финал юношеского чемпионата Европы (U-19).

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