Молодой талант "Динамо" может перейти в европейский клуб

Греческий "Олимпиакос" заинтересовался в подписании молодого полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

Как сообщает греческий ресурс Sportime, скауты местного топ-клуба начали собирать информацию о футболисте молодежной сборной Украины.

Источник отмечает, что грекам будет непросто заполучить футболиста "Динамо" из-за его высокой трансферной цены и интереса со стороны других клубов.

Добавим, что несколько месяцев назад Цитаишвили подписал с вице-чемпионом Украины новый контракт, который рассчитан на пять лет.

Цитаишвили является бронзовым призером юношеского Евро-2018.

Ранее "Апостроф" сообщал,что cборная Украины не сумела выйти в финал юношеского чемпионата Европы (U-19).