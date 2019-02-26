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Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

вторник, 26 февраля 2019, 10:55
Фото: upl.ua

В чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 48 очков.

Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 41 очко. Первую тройку замыкает "Александрия" (36 очков).

До конца первой части сезона осталось три тура.

Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".

В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.

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Результаты 19-го тура:

23 февраля

Мариуполь - Олимпик - 2:1
Львов - Черноморец - 0:1

24 февраля

Арсенал-Киев - Десна - 0:2
Ворскла - Карпаты - 0:4

25 февраля

Динамо - Заря - 5:0
Шахтер - Александрия - 2:0

Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 ШАХТЕР Донецк 19 15 3 1 45 9 36 48
2 ДИНАМО Киев 19 13 2 4 32 9 23 41
3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 19 11 3 5 26 17 9 36
4 ЗАРЯ Луганск 19 7 7 5 25 19 6 28
5 ДЕСНА Чернигов 19 8 3 8 22 21 1 27
6 ВОРСКЛА Полтава 19 9 0 10 16 23 -7 27
7 ФК МАРИУПОЛЬ 19 8 3 8 22 31 -9 27
8 ФК ЛЬВОВ 19 5 8 6 17 20 -3 23
9 КАРПАТЫ Львов 19 5 5 9 25 30 -5 20
10 ОЛИМПИК Донецк 19 4 7 8 23 29 -6 19
11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 19 4 3 12 12 30 -18 15
12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 19 2 2 15 9 36 -27 8

Матчи 20-го тура:

2 марта

14:00 Десна - Динамо
17:00 Черноморец - Шахтер

3 марта

14:00 Олимпик - Арсенал-Киев
14:00 Заря - Ворскла
17:00 Карпаты - Львов
17:00 Александрия - Мариуполь

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