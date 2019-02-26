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Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

вторник, 26 февраля 2019, 16:30

В рамках 28-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби - "Челси" будет принимать "Тоттенхэм". Встреча пройдет 27 февраля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России лондонское дерби покажет телеканал "Матч! Футбол 1".

Отметим, что "Челси", у которого в активе 50 очков, занимает в таблице АПЛ шестое место, но еще имеет матч в запасе. У "Тоттенхэма" - 60 очков и третья строчка.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Челси" уступил "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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