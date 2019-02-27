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Свитолина ярко выразила любовь к Украине: опубликовано фото

среда, 27 февраля 2019, 18:45

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась в любви к стране.

Об этом украинка поведала в своем Instagram.

"Немного украинского настроения для вас. Возможно, я провожу в Украине недостаточно времени, но никто никогда не заберет ее из моего сердца", - написала Свитолина, прикрепив фотографию, на которой она держит кружку с гербом Украины.

24-летняя Свитолина является 15-кратной победительницей турниров WTA (13 - в одиночном разряде). Главной победой украинки на данный момент является чемпионский титул Итогового турнира WTA в 2018 году.

В недавно обновленном рейтинге сильнейших теннисисток планеты Свитолина занимает шестое место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина проиграла матч-триллер на супертурнире в Дубае.

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