Свитолина ярко выразила любовь к Украине: опубликовано фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась в любви к стране.

Об этом украинка поведала в своем Instagram.

"Немного украинского настроения для вас. Возможно, я провожу в Украине недостаточно времени, но никто никогда не заберет ее из моего сердца", - написала Свитолина, прикрепив фотографию, на которой она держит кружку с гербом Украины.

24-летняя Свитолина является 15-кратной победительницей турниров WTA (13 - в одиночном разряде). Главной победой украинки на данный момент является чемпионский титул Итогового турнира WTA в 2018 году.

В недавно обновленном рейтинге сильнейших теннисисток планеты Свитолина занимает шестое место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина проиграла матч-триллер на супертурнире в Дубае.