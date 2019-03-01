Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Арсенал: расписание трансляций

2 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится матч 29-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Арсенал".

Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

В прямом эфире посмотреть игру можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". В России прямая трансляция противостояния будет доступна на телеканале "Матч ТВ! Футбол 1".

Оба лондонских клуба являются соседями по турнирной таблице. После 28 сыгранных матчей в активе "шпор" 60 очков и третья строчка турнирной таблицы. У "Арсенала" на четыре балла меньше и четвертая позиция в табели о рангах.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Челси" уступил "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.