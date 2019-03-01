РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

13:49
В Херсоне произошли массовые стычки из-за Гандзюк: фото, видео и все подробности
13:45
Кукла Зе: известная писательница жестко прошлась по Зеленскому
13:25
​На сколько вырастут пенсии украинцев: озвучены цифры
13:24
​Россия ищет замену главарю ЛНР: появились интересные детали о возможных кандидатах
13:15
Стало известно, кто сыграет злодея в новом "Джеймсе Бонде"
13:14
Садовый принял громкое решение по участию в выборах
13:08
В России произошла стрельба в школе: первые фото, видео и данные о пострадавших
13:06
Нужен год нормальной власти, чтобы стартовать на пути к сильной и богатой Украине - Рабинович
13:05
Страна не выдержит еще одну пятилетку рефорт от нынешней власти - Бойко
12:32
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Арсенал: расписание трансляций
12:25
Собралась на Евровидение: Леся Никитюк ошарашила заявлением
12:18
Выборы в Украине: эксперт дал оценку "феномену Таруты"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Арсенал: расписание трансляций

пятница, 01 марта 2019, 12:32

2 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится матч 29-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Арсенал".

Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

В прямом эфире посмотреть игру можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". В России прямая трансляция противостояния будет доступна на телеканале "Матч ТВ! Футбол 1".

Оба лондонских клуба являются соседями по турнирной таблице. После 28 сыгранных матчей в активе "шпор" 60 очков и третья строчка турнирной таблицы. У "Арсенала" на четыре балла меньше и четвертая позиция в табели о рангах.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Челси" уступил "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона - 0:3 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: