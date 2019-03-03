Аутсайдер чемпионата Украины одержал первую победу за полгода: видеообзор

Аутсайдер чемпионата Украины "Арсенал-Киев" в матче 20-го тура на выезде обыграл донецкий "Олимпик".

Единственный в матче гол с пенальти провел Сергей Вакуленко. C 35-й минуты гости играли в меньшинстве, но сумели удержать преимущество.

"Арсенал" одержал свою первую победу в украинской Премьер-лиге с 7 октября прошлого года. За этот период команда потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью.

После этой победы "Арсенал" набрал 11 очков, но остается на последнем месте в таблице УПЛ. У "Олимпика" 19 очков и десятая строчка.

"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 0:1

Голы: Вакуленко, 11

"Олимпик": Бетим, Г. Пасич (Дегтярев, 75), Вантух (Балашов, 62), Гришко, Клименчук, Ксенз, Цымбалюк, Политыло, Гай, Тейшейра (Шиндер, 31), Матар.

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Вакуленко, Дубинчак, Башлай, Ориховский, Танковский, Козак (Домбровский, 46), Кадимян, Калитвинцев (Мудрик, 87), Мисси (Ковпак, 74).

Удаление: Башлай, 35

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в 20-м туре чемпионата Украины "Заря" разгромила "Ворсклу".