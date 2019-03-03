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Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

воскресенье, 03 марта 2019, 16:45
Фото: upl.ua

В чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 51 очков.

Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 44 очка. Первую тройку замыкает "Александрия" (36 очков).

До конца первой части сезона осталось три тура.

Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".

В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.

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Результаты 20-го тура:

2 марта

Десна - Динамо - 1:2
Черноморец - Шахтер - 0:1

3 марта

Олимпик - Арсенал-Киев - 0:1
Заря - Ворскла - 3:0
17:00 Карпаты - Львов
17:00 Александрия - Мариуполь

Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 ШАХТЕР Донецк 20 16 3 1 46 9 37 51
2 ДИНАМО Киев 20 14 2 4 34 10 24 44
3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 19 11 3 5 26 17 9 36
4 ЗАРЯ Луганск 20 8 7 5 28 19 9 31
5 ДЕСНА Чернигов 20 8 3 9 23 23 0 27
6 ВОРСКЛА Полтава 20 9 0 11 16 26 -10 27
7 ФК МАРИУПОЛЬ 19 8 3 8 22 31 -9 27
8 ФК ЛЬВОВ 19 5 8 6 17 20 -3 23
9 КАРПАТЫ Львов 19 5 5 9 25 30 -5 20
10 ОЛИМПИК Донецк 20 4 7 9 23 30 -7 19
11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 20 4 3 13 12 31 -19 15
12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 20 3 2 15 10 36 -26 11

Матчи 21-го тура:

9 марта

14:00 Мариуполь - Черноморец
17:00 Ворскла - Десна
19:30 Львов - Заря

10 марта

17:00 Шахтер - Карпаты
17:00 Динамо - Арсенал-Киев
19:30 Александрия - Олимпик

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