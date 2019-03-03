Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

В чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 51 очков.
Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 44 очка. Первую тройку замыкает "Александрия" (36 очков).
До конца первой части сезона осталось три тура.
Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".
В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.
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Результаты 20-го тура:
2 марта
Десна - Динамо - 1:2
Черноморец - Шахтер - 0:1
3 марта
Олимпик - Арсенал-Киев - 0:1
Заря - Ворскла - 3:0
17:00 Карпаты - Львов
17:00 Александрия - Мариуполь
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|20
|16
|3
|1
|46
|9
|37
|51
|2
|ДИНАМО Киев
|20
|14
|2
|4
|34
|10
|24
|44
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|19
|11
|3
|5
|26
|17
|9
|36
|4
|ЗАРЯ Луганск
|20
|8
|7
|5
|28
|19
|9
|31
|5
|ДЕСНА Чернигов
|20
|8
|3
|9
|23
|23
|0
|27
|6
|ВОРСКЛА Полтава
|20
|9
|0
|11
|16
|26
|-10
|27
|7
|ФК МАРИУПОЛЬ
|19
|8
|3
|8
|22
|31
|-9
|27
|8
|ФК ЛЬВОВ
|19
|5
|8
|6
|17
|20
|-3
|23
|9
|КАРПАТЫ Львов
|19
|5
|5
|9
|25
|30
|-5
|20
|10
|ОЛИМПИК Донецк
|20
|4
|7
|9
|23
|30
|-7
|19
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|20
|4
|3
|13
|12
|31
|-19
|15
|12
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|20
|3
|2
|15
|10
|36
|-26
|11
Матчи 21-го тура:
9 марта
14:00 Мариуполь - Черноморец
17:00 Ворскла - Десна
19:30 Львов - Заря
10 марта
17:00 Шахтер - Карпаты
17:00 Динамо - Арсенал-Киев
19:30 Александрия - Олимпик