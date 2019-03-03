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Где смотреть онлайн ПСЖ - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

воскресенье, 03 марта 2019, 13:25

6 марта в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится на стадионе "Парк де Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Рома" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок будет показывать телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии.

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