Где смотреть онлайн ПСЖ - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

6 марта в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится на стадионе "Парк де Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Рома" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок будет показывать телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии.