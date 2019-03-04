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Турецкий футболист устроил резню прямо на поле: опубликовано фото

понедельник, 04 марта 2019, 14:40

Полузащитник клуба "Амедспор" Мансур Чалар, выступающий в третьей турецкой лиге, вышел на поле с ножом в матче с "Сакарьяспором" и порезал нескольких соперников.

Перед игрой Чалар спрятал нож в рукаве футболки и стал резать соперников во время предматчевого рукопожатия. После матча футболисты "Сакарьяспора" показали порезы. Несмотря на действия Чалара, арбитр разрешил провести матч и он завершился вничью со счетом 1:1.

Представители "Сакарьяспора" написали заявление в полицию на действия игрока.

После 24 туров "Сакарьяспор" занимает третье место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе. "Амедспор" находится на восьмой позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Шахтера" сожгли флаг России на матче чемпионата Украины.

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