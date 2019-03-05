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Где смотреть онлайн Зенит - Вильярреал: расписание трансляций

вторник, 05 марта 2019, 17:06

7 марта в Санкт-Петербурге пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между российским "Зенитом" и испанским "Вильярреалом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал".

Начало матча - в 19.55.

В Украине противостояние российского и испанского клубов транслироваться не будет. В России встречу покажет телеканал "Матч ТВ".

ЗЕНИТ - ВИЛЬЯРРЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, на предыдущей стадии турнира "Зенит" по сумме двух встреч прошел "Фенербахче" (0:1 и 3:1), а "Вильярреал" выбил из борьбы "Спортинг" (1:0 и 1:1).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России поддержали решение Андрея Шевченко не вызывать в сборную Украины защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

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