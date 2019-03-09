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Где смотреть онлайн Динамо - Арсенал-Киев: расписание трансляций

суббота, 09 марта 2019, 15:17

В рамках 21-го тура чемпионата Украины 10 марта состоится киевское дерби - "Динамо" будет принимать "Арсенал-Киев".

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция матча "Динамо" - "Арсенал-Киев".

Начало встречи - в 17.00.

В эфире украинского ТВ матч можно будет посмотреть на телеканале "2+2".

Напомним, матч этих команд в первом круге завершился победой "Динамо" со счетом 1:0.

После двадцати туров "Динамо" набрало 44 очка и занимает в таблице украинской Премьер-лиги второе место. "Арсенал" (11 очков) идет последним.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал "Динамо" за разгромное поражение от "Челси" в Лиге Европы.

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