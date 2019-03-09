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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Шальке: расписание трансляций

суббота, 09 марта 2019, 09:05

12 марта в состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и немецким "Шальке". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" со счетом 3:2 на выезде.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шальке" запланирована на телеканале "Футбол 2". В России встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч! Футбол 1".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Манчестер Сити" занял первое место в группе F, опередив "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм". "Шальке" финишировал на второй позиции в группе D, выступая с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси".

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