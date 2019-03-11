Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Завершается первая часть чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. По прежнему лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 54 очка.

Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 47 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков).

До конца первой части сезона остался один тур, в котором определится две шестерки команд. Первая будет продолжать борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая - за сохранение места в Премьер-лиге.

Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".

В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.

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Результаты 21-го тура:

9 марта

Мариуполь - Черноморец - 0:0

Ворскла - Десна - 0:0

Львов - Заря - 0:0

10 марта

Шахтер - Карпаты - 5:0

Динамо - Арсенал-Киев - 4:0

Александрия - Олимпик - 1:1

№ Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ШАХТЕР Донецк 21 17 3 1 51 9 42 54 2 ДИНАМО Киев 21 15 2 4 38 10 28 47 3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 21 11 5 5 28 19 9 38 4 ЗАРЯ Луганск 21 8 8 5 28 19 9 32 5 ФК МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 23 32 -9 29 6 ДЕСНА Чернигов 21 8 4 9 23 23 0 28 7 ВОРСКЛА Полтава 21 9 1 11 16 26 -10 28 8 ФК ЛЬВОВ 21 6 9 6 18 20 -2 27 9 КАРПАТЫ Львов 21 5 5 11 25 36 -11 20 10 ОЛИМПИК Донецк 21 4 8 9 24 31 -7 20 11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 21 4 4 13 12 31 -19 16 12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 21 3 2 16 10 40 -30 11

Матчи 22-го тура:

16 марта

14:00 Черноморец - Александрия

17:00 Заря - Шахтер

17 марта

17:00 Десна - Львов

17:00 Карпаты - Мариуполь

19:30 Олимпик - Динамо

18 марта

17:00 Арсенал-Киев - Ворскла