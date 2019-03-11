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Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

понедельник, 11 марта 2019, 15:33
Фото: upl.ua

Завершается первая часть чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. По прежнему лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 54 очка.

Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 47 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков).

До конца первой части сезона остался один тур, в котором определится две шестерки команд. Первая будет продолжать борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая - за сохранение места в Премьер-лиге.

Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".

В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.

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Результаты 21-го тура:

9 марта

Мариуполь - Черноморец - 0:0
Ворскла - Десна - 0:0
Львов - Заря - 0:0

10 марта

Шахтер - Карпаты - 5:0
Динамо - Арсенал-Киев - 4:0
Александрия - Олимпик - 1:1

Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 ШАХТЕР Донецк 21 17 3 1 51 9 42 54
2 ДИНАМО Киев 21 15 2 4 38 10 28 47
3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 21 11 5 5 28 19 9 38
4 ЗАРЯ Луганск 21 8 8 5 28 19 9 32
5 ФК МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 23 32 -9 29
6 ДЕСНА Чернигов 21 8 4 9 23 23 0 28
7 ВОРСКЛА Полтава 21 9 1 11 16 26 -10 28
8 ФК ЛЬВОВ 21 6 9 6 18 20 -2 27
9 КАРПАТЫ Львов 21 5 5 11 25 36 -11 20
10 ОЛИМПИК Донецк 21 4 8 9 24 31 -7 20
11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 21 4 4 13 12 31 -19 16
12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 21 3 2 16 10 40 -30 11

Матчи 22-го тура:

16 марта

14:00 Черноморец - Александрия
17:00 Заря - Шахтер

17 марта

17:00 Десна - Львов
17:00 Карпаты - Мариуполь
19:30 Олимпик - Динамо

18 марта

17:00 Арсенал-Киев - Ворскла

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