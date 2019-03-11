Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Завершается первая часть чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. По прежнему лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 54 очка.
Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 47 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков).
До конца первой части сезона остался один тур, в котором определится две шестерки команд. Первая будет продолжать борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая - за сохранение места в Премьер-лиге.
Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".
В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.
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Результаты 21-го тура:
9 марта
Мариуполь - Черноморец - 0:0
Ворскла - Десна - 0:0
Львов - Заря - 0:0
10 марта
Шахтер - Карпаты - 5:0
Динамо - Арсенал-Киев - 4:0
Александрия - Олимпик - 1:1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|21
|17
|3
|1
|51
|9
|42
|54
|2
|ДИНАМО Киев
|21
|15
|2
|4
|38
|10
|28
|47
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|21
|11
|5
|5
|28
|19
|9
|38
|4
|ЗАРЯ Луганск
|21
|8
|8
|5
|28
|19
|9
|32
|5
|ФК МАРИУПОЛЬ
|21
|8
|5
|8
|23
|32
|-9
|29
|6
|ДЕСНА Чернигов
|21
|8
|4
|9
|23
|23
|0
|28
|7
|ВОРСКЛА Полтава
|21
|9
|1
|11
|16
|26
|-10
|28
|8
|ФК ЛЬВОВ
|21
|6
|9
|6
|18
|20
|-2
|27
|9
|КАРПАТЫ Львов
|21
|5
|5
|11
|25
|36
|-11
|20
|10
|ОЛИМПИК Донецк
|21
|4
|8
|9
|24
|31
|-7
|20
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|21
|4
|4
|13
|12
|31
|-19
|16
|12
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|21
|3
|2
|16
|10
|40
|-30
|11
Матчи 22-го тура:
16 марта
14:00 Черноморец - Александрия
17:00 Заря - Шахтер
17 марта
17:00 Десна - Львов
17:00 Карпаты - Мариуполь
19:30 Олимпик - Динамо
18 марта
17:00 Арсенал-Киев - Ворскла